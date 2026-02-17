Dalle rapine ai campi rom alla droga regalata agli spacciatori | chi sono i poliziotti arrestati per spaccio
Tre agenti di polizia sono stati arrestati perché si sono coinvolti in attività illegali. Secondo le indagini, avrebbero trattenuto parte della droga sequestrata durante i controlli e l’avrebbero rivenduta. Inoltre, portavano i criminali con loro mentre erano in servizio, facilitando operazioni illecite. La scoperta ha sorpreso molti, poiché coinvolge rappresentanti delle forze dell’ordine.
Avrebbero trattenuto parte della droga sequestrata per rivenderla e portato criminali con loro in servizio. Danilo Barberi, Dario Scascitelli e Matteo Vita sono i tre poliziotti accusati di spaccio.🔗 Leggi su Fanpage.it
Droga: caccia agli spacciatori. Poliziotti in borghese in centro. Market a casa, due ragazzi nei guai
Sgomberi, piazze di spaccio e notti nei campi rom. Tra i vigili di Roma c'è chi ha pauraDopo il Giubileo, i vigili di Roma affrontano nuove sfide legate a sgomberi, piazze di spaccio e notti nei campi rom.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: La rapina da film, gli spari altezza uomo contro i carabinieri durante la fuga e la cattura ripresa dall'alto - FoggiaToday; Assalti ai portavalori, ecco la holding del crimine in Puglia tra armi da guerra e campi di addestramento; Inseguimento e spari dopo l'assalto ai portavalori: un sospettato fermato nelle campagne; L’inferno in strada e l’arma puntata in faccia, la testimone: Ho pensato alla mia bambina.
L'impero dalle rapine ai portavalori: dalla palestra di boxe a tabacchi e parrucchieri, maxi-sequestro a un pregiudicatoUn vero e proprio impero, derivante da attività illecite come rapine in banca o assalti ai portavalori. Un pluripregiudicato di Cerignola (Foggia) si è visto sequestrare beni per un valore di 600mila ... leggo.it
Rapine, pestaggi e sfide allo Stato: ecco chi sono i boss del Campo Boario di JesiJESI - Tutti già schedati, tutti ben conosciuti dalle forze dell’ordine. Chi per aver partecipato a rapine, chi a pestaggi, chi per motivi ... msn.com
https://www.tvcampiflegrei.it/casandrino-santantimo-3-rapinatori-uno-e-minorenne-arrestati-dopo-un-colpo-in-un-supermercato-accertamenti-su-altre-4-rapine-identiche/ facebook