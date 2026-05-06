Una banda di spacciatori operava tra i campi di mais e le zone di vegetazione fitta alle porte della città, dove allestivano dei punti di vendita nascosti tra la natura. La polizia ha individuato e smantellato l’organizzazione che gestiva i propri punti di distribuzione in queste aree isolate, utilizzando l’ambiente naturale come copertura per le attività di traffico di sostanze stupefacenti.

Una banda di ambulanti della droga, che piazzava il proprio banchetto per lo spaccio in mezzo a campi di mais o alla vegetazione fitta alle porte della città. I carabinieri di Cremona lunedì mattina hanno arrestato due giovani, di 19 e 20 anni, residenti nel Salernitano e nel Pavese, su ordinanza del Gip del Tribunale di Cremona, che stabilisce per entrambi gli arresti domiciliari. Il terzo complice è ancora ricercato: per lui il Gip ha stabilito la misura cautelare in carcere, una volta rintracciato. I tre gestivano una fiorente piazza di spaccio, itinerante nelle campagne intorno alla città. I consumatori li contattavano telefonicamente, veniva dato l’appuntamento in campagna e, nel punto stabilito, dal mais o dalla vegetazione fitta, spuntava lo spacciatore che consegnava la droga e prendeva il denaro per poi sparire in un attimo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Spaccio in mezzo ai campi di mais. Individuata la banda di “ambulanti“

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