I carabinieri hanno individuato un’abitazione utilizzata come punto di spaccio e hanno arrestato un uomo di 49 anni. Durante le perquisizioni, sono stati trovati oltre 300 grammi di hashish, circa 20 grammi di marijuana, 740 euro in contanti, tre bilancini di precisione e circa 80 bustine per il confezionamento delle dosi. L’operazione si è conclusa con l’arresto dell’individuo.

Oltre 3 etti di hashish, circa 20 grammi di marijuana, 740 euro in contanti ritenuti provento dell’attività illecita, tre bilancini di precisione e una ottantina di bustine per il confezionamento delle dosi. È il bilancio del sequestro eseguito dai carabinieri di Montecchio al termine di un’operazione antidroga svolta in via Paterlini, in una ’casa dello spaccio’, che ha portato all’arresto di un 49enne e alla segnalazione di due giovani consumatori. L’indagine è partita dalle ripetute segnalazioni dei residenti, preoccupati per un continuo via vai di persone e veicoli nella strada; una preoccupazione condivisa anche dal sindaco Fausto Torelli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Individuata la ’casa dello spaccio’. I carabinieri arrestano un 49enne

