Estate da brivido gli show horror in mezzo ai campi di mais raddoppiano con l' apertura di un nuovo labirinto

Quest’estate in Romagna sarà caratterizzata dall’apertura di un nuovo labirinto di mais tra Cervia e Cesena, che si inserisce in una serie di spettacoli horror organizzati in campi di mais. Gli eventi, promossi da due organizzatori locali, prevedono serate a tema e attrazioni legate al genere horror, attirando visitatori durante la stagione estiva. La zona si prepara a ospitare un incremento di attività legate a queste attrazioni nei mesi più caldi dell’anno.

Sarà un'altra stagione estiva immersa tra i campi di mais quella romagnola. Tra Cervia e Cesena, dove si avvicina l'apertura di un nuovo labirinto di mais, le torride serate d'estate torneranno a essere animate dagli eventi organizzati da Elisabetta Pennacchio e Alessio Pirò che proprio nel.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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