I Carabinieri arrestano un pusher 29enne ad Alatri per spaccio di crack e denunciano a piede libero un 45enne di Fiuggi per spaccio di hashish
I Carabinieri di Alatri hanno arrestato un giovane di 29 anni, accusato di spacciare crack, dopo averlo fermato in centro città durante un controllo di routine. La stessa operazione ha portato alla denuncia a piede libero di un uomo di 45 anni di Fiuggi, trovato in possesso di hashish. Durante le perquisizioni, i militari hanno trovato sostanze stupefacenti nascoste in diversi punti, tra cui un pacchetto in un bar vicino alla piazza principale.
