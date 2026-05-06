Soulé diventa padre l’annuncio sui social | Ti aspettiamo

Matias Soulé ha annunciato sui social di aspettare un figlio, scrivendo “Ti aspettiamo”. Dopo aver recuperato da un infortunio, il giocatore ha ripreso il ruolo di titolare nella squadra di calcio della Roma, che attualmente si trova in una fase delicata della stagione. La squadra punta a conquistare il quarto posto, mentre Soulé si prepara a diventare padre.

In un momento così delicato della stagione della Roma, dopo l’infortunio Matias Soulé si è ripreso il proprio ruolo da titolare e proverà a spingere i giallorossi verso il quarto posto per festeggiare al meglio la futura nascita del primo figlio. Come annunciato infatti dalla compagna Milagros Sosa su Instagram, l’attaccante argentino diventerà papà: “Ti abbiamo aspettato tanto. Ti desideravamo tanto, piccolo. Siamo qui ad aspettarti per riempirti di tanto amore. Ti vogliamo tanto bene, Bauti.”. Tra le varie foto condivise nel post, una maglia giallorossa con il numero 18 e la scritta “Papi”. Un momento speciale nella vita dell’ex Juventus e Frosinone che si intreccia con una stagione vissuta tra grandi numeri e un brusco stop.🔗 Leggi su Sololaroma.it

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