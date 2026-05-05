Un annuncio social sorprendente ha rivelato la nascita di un bambino, con un messaggio in cui si afferma di averlo desiderato molto. Nel frattempo, nel mondo del calcio, una vittoria significativa contro una squadra di Firenze ha riacceso le speranze di qualificazione alla Champions League, mentre un calciatore ha annunciato ufficialmente la nascita del suo secondo figlio. Entrambi gli eventi sono stati condivisi tramite i canali social dei protagonisti.

2026-05-05 17:43:00 Calciomercato, dalla redazione piemontese di TS: ROMA – Vittoria netta contro la Fiorentina che riaccende la corsa Champions League e fiocco azzurro per Matìas Soulè. L’ex Juventus sta tornando a ritagliarsi un ruolo importante nella Roma dopo lo stop per pubalgia, lunedì ha giocato una concreta partita contro i Viola galvanizzando i tifosi giallorossi sui social “ Non abbiamo mai mollato e nemmeno lo faremo adesso. Daje magica Roma ” e oggi, sempre via social, ha annunciato l’arrivo del nuovo arrivato in casa. A farlo è stata la compagna dell’argentino, la modella connazionale Milagros Sosa, postando su instagram una foto insieme al compagno, al cane e ad una maglia giallorossa numero 18 con scrito Papi: “ Ti abbiamo sognato tantissimo, ti abbiamo desiderato tantissimo.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - TS – Soulé papà, l’annuncio social inaspettato: “Ti abbiamo desiderato tanto”

Notizie correlate

Brooklyn Beckham compie 27 anni, gli auguri social di David e Victoria nonostante la faida familiare: «Ti amiamo tanto»Immagini e parole con cui i coniugi Beckham sembrano voler ricordare al primogenito i bei tempi andati in cui il loro legame sembrava indissolubile.

Taylor Lautner diventerà papà, l’annuncio ironico sui socialTaylor Lautner (34 anni) e sua moglie Taylor Lautner (29) stanno per allargare la famiglia.

Contenuti utili per approfondire

Soulé papà, l'annuncio social inaspettato: Ti abbiamo desiderato tantoFiocco azzurro in arrivo in casa dell'ex bianconero. La compagna annuncia via Instagram la new entry in famiglia ... tuttosport.com

Soulé diventerà papà: il tenero annuncio sui social in cui svela già il nome del figlioCon un post su Instagram all'improvviso, l'esterno argentino e la fidanzata Milagros Sosa hanno annunciato che è in arrivo un bambino: tutti i dettagli ... corrieredellosport.it