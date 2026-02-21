Claudia Venturini di Temptation Island è diventata mamma l'annuncio sui social | Enea ti amiamo immensamente

Claudia Venturini, nota per la sua partecipazione a Temptation Island nel 2021, ha dato alla luce il suo primo bambino. L’annuncio è arrivato sui social, dove ha scritto: “Enea, ti amiamo immensamente”. La neo-mamma ha condiviso anche una foto del piccolo, che tiene tra le braccia. La nascita di Enea si è verificata in un ospedale della provincia, circondata dall’affetto della famiglia e degli amici.