Sottratti nel cimitero i cimeli di una vita spesa in polizia di un vice ispettore

Nel cimitero di Seclì sono stati rubati alcuni cimeli appartenenti a un vice ispettore di polizia, simboli di una vita dedicata al servizio. Il furto, di natura sacrilega, ha provocato un forte dolore tra i familiari, colpiti nel luogo in cui riposano i propri cari. L’episodio si aggiunge a una serie di furti che si sono verificati nel cimitero in passato, suscitando preoccupazione tra i residenti.

SECLÌ – Un furto sacrilego e particolarmente vile, che colpisce al cuore una famiglia, perché avvenuto nel cimitero. E perché riguarda i cimeli di un poliziotto defunto. Dunque, gli affetti più cari per chi oggi ne coltiva la memoria con affetto. A fare l’amara scoperta, questa mattina, è stata.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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