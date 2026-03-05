Anche l' ispettore Bacigalupo di Blanca per la tappa genovese di Una vita da social della polizia

Durante la tredicesima edizione di “Una vita da social” nella città di Genova, l'ispettore Bacigalupo, interpretato dall'attore di “Blanca”, è stato presente all'evento promosso dalla polizia postale. L'iniziativa mira a sensibilizzare i giovani sui rischi del web, coinvolgendo anche figure di spettacolo per attirare l'attenzione. La partecipazione di Enzo Paci si è inserita nel contesto dell'iniziativa.

“Una vita da social” è una campagna organizzata dalla polizia postale e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito che tocca varie province in tutta Italia e affronta i temi dei social network e del cyberbullismo. A bordo del truck, allestito con tecnologie di ultima generazione, circa 250 studenti appartenenti a tre istituti scolastici genovesi sono stati sensibilizzati sui principali rischi connessi alla navigazione nel web attraverso incontri con operatori della polizia di Stato specializzati in materia. Un’occasione importante per imparare a navigare in modo responsabile nel mondo digitale che ormai rappresenta un aspetto essenziale della vita odierna dei giovani, ricco di risorse e opportunità, ma da affrontare con le conoscenze necessarie per evitarne le minacce. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

