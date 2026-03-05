Anche l' ispettore Bacigalupo di Blanca per la tappa genovese di Una vita da social della polizia

5 mar 2026

Durante la tredicesima edizione di “Una vita da social” nella città di Genova, l'ispettore Bacigalupo, interpretato dall'attore di “Blanca”, è stato presente all'evento promosso dalla polizia postale. L'iniziativa mira a sensibilizzare i giovani sui rischi del web, coinvolgendo anche figure di spettacolo per attirare l'attenzione. La partecipazione di Enzo Paci si è inserita nel contesto dell'iniziativa.

“Una vita da social” è una campagna organizzata dalla polizia postale e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito che tocca varie province in tutta Italia e affronta i temi dei social network e del cyberbullismo. A bordo del truck, allestito con tecnologie di ultima generazione, circa 250 studenti appartenenti a tre istituti scolastici genovesi sono stati sensibilizzati sui principali rischi connessi alla navigazione nel web attraverso incontri con operatori della polizia di Stato specializzati in materia. Un’occasione importante per imparare a navigare in modo responsabile nel mondo digitale che ormai rappresenta un aspetto essenziale della vita odierna dei giovani, ricco di risorse e opportunità, ma da affrontare con le conoscenze necessarie per evitarne le minacce. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

