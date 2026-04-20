Riforma del sostegno decreto 62 | cambierà il PEI? Cosa devono fare le famiglie col nuovo sistema di certificazione? Il Punto di Walter Miceli

Nel dibattito trasmesso su Orizzonte Scuola, si è parlato della riforma del sostegno approvata con il decreto 62 e delle sue implicazioni sul Piano Educativo Individualizzato (PEI). Sono state analizzate le procedure che le famiglie devono seguire con il nuovo sistema di certificazione e le modifiche previste rispetto al passato. La discussione ha coinvolto esperti e rappresentanti delle istituzioni, offrendo un quadro delle novità introdotte.