Riforma del sostegno decreto 62 | cambierà il PEI? Cosa devono fare le famiglie col nuovo sistema di certificazione? Il Punto di Walter Miceli
Nel dibattito trasmesso su Orizzonte Scuola, si è parlato della riforma del sostegno approvata con il decreto 62 e delle sue implicazioni sul Piano Educativo Individualizzato (PEI). Sono state analizzate le procedure che le famiglie devono seguire con il nuovo sistema di certificazione e le modifiche previste rispetto al passato. La discussione ha coinvolto esperti e rappresentanti delle istituzioni, offrendo un quadro delle novità introdotte.
Nel corso della puntata di Diritto in Cattedra (Orizzonte Scuola), il confronto tra il conduttore Francesco Bunetto e l’avvocato Walter Miceli ha affrontato, tra i tanti argomenti, anche un piano operativo: come devono comportarsi famiglie e scuole davanti al nuovo sistema di certificazione e quali effetti concreti si producono sul PEI. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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