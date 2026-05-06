Sostegno disabili | le proposte del GLO vincolano la scuola subito

Il GLO ha presentato alcune proposte riguardanti il sostegno ai disabili che prevedono interventi immediati nelle scuole. Le famiglie possono contestare subito eventuali tagli alle ore di sostegno, presentando ricorsi o istanze presso gli uffici scolastici competenti. A settembre, spetta alle istituzioni scolastiche e agli organi amministrativi assicurare il rispetto delle decisioni prese dal GLO e attuare eventuali adeguamenti nelle assegnazioni di personale.

? Cosa scoprirai Come possono le famiglie contestare subito i tagli alle ore di sostegno?. Chi deve garantire il rispetto delle decisioni del GLO a settembre?. Quando scatta il diritto al ricorso contro la scuola per discriminazione?. Cosa cambia per i dirigenti scolastici riguardo ai budget del sostegno?.? In Breve Sentenza 12704 delle Sezioni Unite depositata il 5 maggio 2026.. Ricorso immediato al giudice antidiscriminazione tramite articolo 28 D.Lgs 1502011.. Tutela attiva subito senza attendere l'approvazione PEI prevista a fine ottobre.. Obbligo per le scuole di rispettare le ore concordate a giugno.. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno depositato il 5 maggio 2026 la sentenza numero 12704, stabilendo che le proposte del Gruppo di Lavoro Operativo (GLO) vincolano la scuola fin dal primo giorno di lezione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sostegno disabili: le proposte del GLO vincolano la scuola subito Notizie correlate Sostegno didattico: le proposte del GLO vincolano la scuola fin dal primo giorno di lezione anche prima dell’approvazione del PEI. Svolta della CassazioneLe Sezioni Unite riconoscono la giurisdizione del giudice ordinario contro le riduzioni delle ore di sostegno, anche prima dell'approvazione formale... Sostegno: le proposte del GLO valgono anche prima del PEI definitivo e decide il giudice ordinario. Intervengono le Sezioni Unitedi Nicola Zampieri, Walter Miceli e Ida Mendicino (Difensori dei ricorrenti nel giudizio definito dalla sentenza in commento, nell’ambito... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Sostegno: le proposte del GLO valgono anche prima del PEI definitivo e decide il giudice ordinario. Intervengono le Sezioni Unite. Sostegno didattico: le proposte del GLO vincolano la scuola fin dal primo giorno di lezione anche prima dell’approvazione del PEI. Svolta della CassazioneLe Sezioni Unite riconoscono la giurisdizione del giudice ordinario contro le riduzioni delle ore di sostegno, anche prima dell'approvazione formale del PEI. Si chiude un vuoto di tutela che pesava da ... orizzontescuola.it Sostegno: le proposte del GLO valgono anche prima del PEI definitivo e decide il giudice ordinario. Intervengono le Sezioni Unitedi Nicola Zampieri, Walter Miceli e Ida Mendicino (Difensori dei ricorrenti nel giudizio definito dalla sentenza in commento, nell'ambito dell'attività della Federazione Osservatorio 182). N.d.A. — Pe ... orizzontescuola.it