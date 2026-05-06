Sorso soccorso epico su un pino | uomo ferito a 10 metri d’altezza

Un uomo è rimasto ferito dopo essere rimasto bloccato su un pino a circa dieci metri di altezza in una zona con terreno accidentato. I soccorritori sono intervenuti con tecniche specializzate per raggiungerlo e portarlo in salvo. Durante l'operazione sono stati utilizzati dispositivi di protezione individuale per garantire la sicurezza degli operatori e dell’uomo, anche se non sono ancora note tutte le circostanze precise del recupero.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto i soccorritori a raggiungere l'uomo nel terreno accidentato?. Quali dispositivi di protezione avrebbero potuto evitare il trauma alla schiena?. Perché è stato necessario attivare anche la squadra speleo alpino fluviale?. Cosa dicono le prime analisi sulla stabilità del pino coinvolto?.? In Breve Soccorso durato due ore con squadra speleo alpino fluviale e autoscala.. Elicottero Drago di Alghero coordinato per operare in zona Lu Tuvaraggiu.. Infortunato trasportato in codice giallo al pronto soccorso per trauma lombo-sacrale.. Intervento coordinato tra distaccamento Porto Torres e personale sanitario 118.. Un...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sorso, soccorso epico su un pino: uomo ferito a 10 metri d’altezza Notizie correlate Dabone, un alieno a Bologna: 14 anni e 2.10 metri di altezza!Una schiacciata di Mohamed Dabone, centro nato nel 2011 in Burkina Faso e in forza al Barcellona, nella sfida contro l'Aquila Trento di Eurolega Next... Pioneer 10: il viaggio epico che portò l’uomo oltre Plutone? Cosa sapere La sonda NASA Pioneer 10 ha superato l'orbita di Plutone il 25 aprile 1983.