Dabone un alieno a Bologna | 14 anni e 2.10 metri di altezza!

Mohamed Dabone, un giovane centro nato nel 2011 in Burkina Faso, ha 14 anni e misura 2,10 metri. Durante una partita di Eurolega Next Gen contro l'Aquila Trento, ha realizzato una schiacciata che ha attirato l'attenzione. Dabone gioca attualmente con il settore giovanile del Barcellona.

Una schiacciata di Mohamed Dabone, centro nato nel 2011 in Burkina Faso e in forza al Barcellona, nella sfida contro l'Aquila Trento di Eurolega Next Gen, torneo continentale under-18. In questo weekend si sta giocando al PalaDozza di Bologna: i tifosi emiliani possono quindi godersi le giocate di questo ragazzo straordinariamente precoce: alto già 2.10 a soli 14 anni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Dabone, un alieno a Bologna: 14 anni e 2.10 metri di altezza! Articoli correlati Precipita da un’altezza di 10 metri. Gravissimo un operaio di 23 anniStava lavorando alla ristrutturazione di un capannone, ex rimessa di barche a Volano di Codigoro, quando un operaio di 23 anni di Ferrara è... Ex Ilva, morto operaio di 26 anni: è precipitato nel vuoto da un’altezza di circa 10 metriUn operaio della ditta di pulizie Gea Power dell’indotto ex Ilva è precipitato da un piano di calpestio nel reparto Agglomerato del siderurgico di...