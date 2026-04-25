Pioneer 10 | il viaggio epico che portò l’uomo oltre Plutone

Il 25 aprile 1983, una sonda della NASA ha superato l’orbita di Plutone, segnando un momento storico nel viaggio spaziale. Questo oggetto, lanciato decenni prima, ha attraversato il sistema solare, raggiungendo le regioni oltre i pianeti e aprendo la strada verso lo spazio interstellare. La missione ha rappresentato un passo importante nella esplorazione dell’universo, spingendo i limiti dell’ingegneria e della conoscenza umana.

? Cosa sapere La sonda NASA Pioneer 10 ha superato l'orbita di Plutone il 25 aprile 1983.. Il manufatto ha aperto la via verso lo spazio interstellare oltre i confini solari.. Il 25 aprile 1983 la sonda Pioneer 10 superò l’orbita di Plutone, segnando il primo momento in cui un manufatto creato dall’uomo varcò i confini del Sistema Solare conosciuto. Lanciata dalla NASA nel 1972 con l’obiettivo di esplorare le zone più remote del nostro sistema planetario, la missione ha raggiunto un traguardo fondamentale undici anni dopo la sua partenza. Superando la distanza orbitale media del pianeta allora considerato il nono del sistema, Pioneer 10 ha aperto una nuova era di esplorazione verso l’ignoto, spostando l’attenzione dell’umanità verso lo spazio interstellare di confine.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pioneer 10: il viaggio epico che portò l’uomo oltre Plutone Notizie correlate Leggi anche: Von Braun, l’uomo che portò l’uomo sulla Luna Top Gun torna al cinema: un viaggio epico tra il cult e Maverick? Cosa sapere Le sale cinematografiche proiettano Top Gun il 13 e 14 maggio per il quarantesimo anniversario.