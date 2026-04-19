Morto in montagna travolto da una scarica di sassi | Evar era papà di un bambino

Un alpinista di 37 anni è morto in montagna dopo essere stato colpito da una scarica di sassi in un'area di alta quota. La vittima, padre di un bambino piccolo, si trovava in Valbondione, in provincia di Bergamo, quando si è verificato l'incidente. La salma sarà consegnata ai familiari nelle prossime ore. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Sarà restituita nella prossime ore ai familiari la salma di Evar Cortinovis, 37 anni, alpinista esperto e padre di un bambino piccolo, travolto da una scarica di sassi mentre si trovava in quota a Valbondione, in Val Seriana, a pochi chilometri dai confini della Valcamonica.Il dramma si è.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Evar Cortinovis, giovane papà morto a 37 anni, travolto da una scarica di sassi in montagna Travolto da una scarica di sassi: muore sul colpo a soli 37 anniUn altro dramma si è consumato sulle montagne lombarde nella prima mattinata di oggi, sabato 18 aprile. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Cesare Zilio, morto dopo tre giorni di agonia l'architetto di 36 anni travolto da una valanga in Alto Adige; ? Travolto da una scarica di sassi: muore sul colpo a soli 37 anni - BresciaToday; Evar Cortinovis, giovane papà morto a 37 anni, travolto da una scarica di sassi in montagna; Non ce l'ha fatta Cesare Zilio, travolto da una valanga a Pasqua. Donati gli organi. Evar Cortinovis, giovane papà morto a 37 anni, travolto da una scarica di sassi in montagnaGazzaniga. Evar Cortinovis aveva 37 anni, una giovane moglie e un figlio piccolo, due anni da compiere. Nel 2023 si era sposato al rifugio Albani, in alta quota: una scelta tutt’altro che casuale, che ... bergamonews.it Bergamo, alpinista muore travolto da una frana di sassi. Illesi due compagniL'uomo stava facendo un'escursione sopra il lago di Coca, quando è stato travolto dalla frana. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118, anche con un elicottero, oltre al personale del Soccorso ... tg24.sky.it +++SPARATORIA IN DISCOTECA A BISCEGLIE, 42ENNE MUORE IN OSPEDALE DOPO UN COLPO DI ARMA DA FUOCO ALLA GOLA+++ Un uomo di 42 anni, residente a Carbonara, è morto nelle prime ore di questa mattina dopo essere stato trasportato a facebook Se «Dio è morto», dobbiamo trovare il coraggio di costruire Erosa la plausibilità di un ordine trascendente, la civiltà occidentale ha un’alternativa a rimpianto e cinismo: accettare che il lavoro di unificazione spetta ora interamente a noi È il "costruzionismo Luci x.com