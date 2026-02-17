Olimpiadi 2026 McGrath | È il momento più difficile della mia carriera e uno dei peggiori della mia vita

“È una sensazione surreale, non ho mai provato niente di simile prima d’ora”. Lo sciatore norvegese Atle Lie McGrath racconta le sue emozioni dopo aver gettato via il sogno di vincere la medaglia d’oro nello slalom di lunedì alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Dopo una prima manche perfetta, McGrath ha inforcato nella seconda. Un errore banale per un atleta del suo calibro e che ha scatenato una reazione rabbiosa, con McGrath che ha lanciato le bacchette, si è sganciato gli sci e si è diretto verso il bosco: “Avevo solo bisogno di allontanarmi da tutto. Pensavo di trovare un po’ di pace e tranquillità, ma non è stato così, perché i fotografi e la polizia mi hanno trovato. 🔗 Leggi su Lapresse.it

