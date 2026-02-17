Olimpiadi 2026 McGrath | È il momento più difficile della mia carriera e uno dei peggiori della mia vita
Atle Lie McGrath, lo sciatore norvegese, ha descritto come il momento più difficile della sua carriera il giorno in cui ha perso la possibilità di conquistare una medaglia d’oro alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La delusione è arrivata dopo aver commesso un errore decisivo durante lo slalom di lunedì, rovinando così il suo sogno di vittoria. McGrath ha ammesso di aver provato una sensazione surreale, mai sperimentata prima, e ha parlato di un momento di grande sconforto.
“È una sensazione surreale, non ho mai provato niente di simile prima d’ora”. Lo sciatore norvegese Atle Lie McGrath racconta le sue emozioni dopo aver gettato via il sogno di vincere la medaglia d’oro nello slalom di lunedì alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Dopo una prima manche perfetta, McGrath ha inforcato nella seconda. Un errore banale per un atleta del suo calibro e che ha scatenato una reazione rabbiosa, con McGrath che ha lanciato le bacchette, si è sganciato gli sci e si è diretto verso il bosco: “Avevo solo bisogno di allontanarmi da tutto. Pensavo di trovare un po’ di pace e tranquillità, ma non è stato così, perché i fotografi e la polizia mi hanno trovato. 🔗 Leggi su Lapresse.it
“È uno dei gol più importanti della mia vita”
Questa mattina, sul web, è arrivata una notizia che ha fatto il giro del mondo del calcio.
Cuesta sostituisce Oristanio dopo 17': "La scelta più difficile della mia carriera"Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Olimpiadi, errore e rabbia di McGrath: molla gli sci e va verso bosco; McGrath inforca e va a piangere nel bosco: la scena più toccante dei Giochi; Lo slalom è spietato: il dramma di McGrath, che molla tutto e corre a piangere sdraiato sulla neve in mezzo…; Milano Cortina, McGrath perde oro nello slalom e si dispera nella neve. Cos'è successo alle Olimpiadi.
L'insostenibile peso della sconfitta: McGrath perde l'oro e scappa nel boscoLa scena più toccante di Milano-Cortina 2026: Atle McGrath sbaglia, getta gli sci e si isola nel bosco. Il lutto segreto dietro la reazione che ha commosso il mondo. skuola.net
La commozione di Lie McGrath: «Cercavo pace e tranquillità nel bosco, ma i fotografi mi hanno seguito fino a lì»L'atleta norvegese ha raccontato le sue emozioni e la sua fuga dopo la caduta in Slalom speciale maschile ... video.corriere.it
Olimpiadi di Milano Cortina da incubo per Atle Lie McGrath. Il norvegese, dominatore della prima manche dello slalom maschile oggi, ha inforcato nella seconda manche, vedendo così sfumare la possibilità della medaglia d'oro. Dopo l'uscita dal tracciato, M x.com
Le Olimpiadi sono una gioia estrema se vinci ma un vero incubo quando inforchi a un passo dalla medaglia d'oro. Ne se qualcosa Atle McGrath che ha buttato via una medaglia d'oro già appesa al collo dopo aver inforcato, per poi andare a piangere al margin facebook