fontane pubbliche riapertura anticipata se le temperature lo consentono

Per riaprire tutte le fontane pubbliche del Lughese serve ancora un po’ di tempo. La decisione di chiuderne la quasi totalità nei mesi invernali nasce dalla necessità di preservarle dai possibili danni procurati dalle temperature rigide. Per quei proprietari di cani che negli ultimi tempi si sono lamentati con sindaca e Urp per l’impossibilità di abbeverare i loro amici alle fontane durante le passeggiate, occorre pazientare almeno un altro paio di settimane. E nel frattempo portare al seguito la bottiglietta d’acqua, non solo per pulire le deiezioni ma anche per abbeverare i cani. "Il Comune di Lugo – spiega l’assessora ai Lavori pubblici e Patrimonio del Comune di Lugo, Veronica Valmori – ha disposto un periodo di chiusura invernale di una parte delle fontane a esclusione di alcune a servizio di zone in cui le abitazioni non hanno acqua potabile per evitare che durante il periodo invernale il ghiaccio provochi danni diffusi e si debbano sostituire i rubinetti o sostenere perdite importanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Blevio, senza sosta lo smontaggio del ponte Bailey sulla Lariana: si spera in una riapertura anticipataA Blevio prosegue senza sosta lo smontaggio del ponte Bailey sulla Lariana, nonostante le condizioni meteorologiche avverse, con temperature di circa 4 gradi e pioggia continua.

