Neve Sondrio e provincia in tilt | traffico paralizzato e incidenti

Una forte nevicata ha bloccato Sondrio e i suoi dintorni, causando caos nel traffico. La neve, che ha iniziato a cadere questa mattina, ha accumulato fino a 30 centimetri in alcune zone, rendendo difficile la circolazione delle auto. Strade principali e secondarie sono diventate impraticabili, con molti veicoli in panne e alcuni incidenti registrati lungo le vie più trafficate. La polizia invita alla prudenza e informa che i mezzi spargisale sono già al lavoro. La situazione rimane critica in tutta la provincia.

Code chilometriche sulla SS38 e nei comuni della Valtellina. Crescono le lamentele in attesa dei mezzi spazzaneve. Le foto La nevicata intensa di oggi, giovedì 19 febbraio, sta creando non pochi disagi in tutta la provincia di Sondrio. La circolazione lungo la Strada Statale 38 dello Stelvio procede a passo d’uomo, con code chilometriche per i rallentamenti provocati dalle carreggiate innevate e dagli incidenti. Mezzi pesanti e automobilisti faticano a muoversi, e in diversi comuni del fondovalle si segnalano difficoltà analoghe, con strade secondarie rese scivolose dalla neve accumulata. A peggiorare la situazione contribuiscono numerosi incidenti stradali legati alle condizioni invernali.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Salerno, due incidenti sulla Tangenziale: motociclisti in ospedale e traffico paralizzatoNella mattinata di oggi, sulla Tangenziale di Salerno si sono verificati due incidenti che hanno coinvolto motociclisti, entrambi trasportati in ospedale. Leggi anche: Autoarticolato dell'Esercito paralizzato prima del sottopasso: traffico in tilt Apocalittico incidente stradale in Finlandia per gelo e nebbia Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Neve a bassa quota in provincia di Sondrio, disagi alla circolazione I fiocchi sono scesi intensamente fin dalle prime ore del mattino, creando problemi al traffico. Resta alta l’allerta valanghe diramata da Arpa Lombardia. #laprovinciaunicatv #teleunica #news facebook