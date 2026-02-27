Usa Cnn | Americani preoccupati della salute mentale di Trump per il 61% è diventato più imprevedibile con l’età

Negli Stati Uniti si registra un aumento dell'interesse pubblico sulla salute mentale di Donald Trump, con il 61% degli americani che considera il suo comportamento più imprevedibile con l'età. Dopo la vittoria alle elezioni successive al ritiro di Joe Biden, le preoccupazioni riguardano in particolare le sue condizioni di lucidità e stabilità. La questione suscita attenzione tra gli elettori e i media.

Negli Stati Uniti cresce la preoccupazione per la salute mentale di Donald Trump. Dopo aver vinto le elezioni in seguito al ritiro di Joe Biden, fattosi da parte per le preoccupazioni dovute alla sua età avanzata e ai dubbi sulla sua lucidità mentale, è il tycoon a finire del mirino degli elettori. Un sondaggio Reuters-Ipsos, riportato da Cnn, indica che il 61% degli americani ritiene che il capo della Casa Bianca sia “diventato più imprevedibile con l’età”. Il dato include non solo gli elettori di opposizione ma anche circa il 30% degli stessi sostenitori repubblicani. Non solo: la percentuale di americani che descrivono Trump come “mentalmente acuto e in grado di gestire sfide complesse” è scesa al 45%, rispetto al 54% registrato nel settembre 2023. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

