SONDAGGIO - Prezzo delle sigarette da 11 euro a pacchetto per combattere il fumo | sei d' accordo?

Da virgilio.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È in corso una raccolta firme per proporre un aumento del prezzo delle sigarette da 11 euro a pacchetto, con l’obiettivo di ridurre il consumo di tabacco. La proposta prevede un incremento di 5 euro rispetto all’attuale costo. La questione ha suscitato discussioni tra i cittadini, alcuni favorevoli alla misura per motivi di salute, altri contrari per motivi economici. La decisione finale dipenderà dall’eventuale approvazione delle autorità competenti.

Aumentare il costo delle sigarette di 5 euro a pacchetto per disincentivarne il consumo. In pratica, i pacchetti di sigarette, che oggi viaggiano fra i 5,50 e i 6 euro (ed anche più), potrebbero presto costare 11 euro tramite l’introduzione di una nuova accisa. E la tariffa aggiuntiva dovrebbe essere applicata anche a e-cig e prodotti a tabacco riscaldato. La proposta è portata avanti dalla campagna “5 euro contro il fumo”. Le 50mila firme, necessarie per portare la proposta in Parlamento, sono dietro l’angolo. L’obiettivo è semplice: agire sul principio basilare dell’economia, secondo il quale all’aumentare del prezzo cala la domanda di beni e servizi.🔗 Leggi su Virgilio.it

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Se il prezzo delle sigarette aumentasse, si fumerebbe di meno

Video Se il prezzo delle sigarette aumentasse, si fumerebbe di meno?

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