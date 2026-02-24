Fumo prosegue la campagna per aumentare il prezzo delle sigarette

Il crescente consumo di sigarette ha portato a un'intensa campagna per aumentare il prezzo delle marche più diffuse. La proposta, che punta a incrementare di 5 euro il costo di tutti i prodotti da fumo e nicotina, ha già raccolto metà delle firme necessarie. La mobilitazione si concentra sulla sensibilizzazione dei cittadini e sulla pressione alle istituzioni per approvare la legge. La raccolta firme continua con l’obiettivo di raggiungere il traguardo previsto.

Il mondo scientifico si mobilita a sostegno della campagna '5 euro contro il fumo '. A un mese dal lancio, è a metà percorso l'iter di raccolta delle firme per una proposta di legge d'iniziativa popolare per aumentare di 5 euro il costo di tutti i prodotti da fumo e da inalazione di nicotina. La campagna di raccolta firme. Sono state raggiunte infatti 25mila delle 50mila firme necessarie per presentare la proposta di legge al Parlamento. La campagna è promossa da Aiom, Fondazione Airc per la ricerca sul cancro, Fondazione Umberto Veronesi e Fondazione Aiom. "È la prima campagna di raccolta firme per arrivare a una proposta di legge di iniziativa popolare realizzata da società scientifiche e sta riscuotendo importantissime adesioni", affermano le fondazioni promotrici.