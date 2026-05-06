Gli ultimi sondaggi politici mostrano un leggero calo di Fratelli d’Italia, che scende dello 0,3% e si attesta al 28,8%. La premier Giorgia Meloni vede così una flessione nel suo partito, mentre il campo largo si fa più presente come possibile alternativa al centrodestra. I dati sono stati diffusi nelle ultime ore e rappresentano un aggiornamento sullo scenario politico attuale.

Gli ultimi sondaggi politici evidenziano un lieve calo di Fratelli d’Italia: il partito della premier Giorgia Meloni perde il -0,3% e va al 28,8%. Il Partito Democratico di Elly Schlein guadagna il +0,2% andando al 21,8%. Cala del -0,1% il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte andando al 21,8%. Sondaggi politici, chi è in testa. In questa pagina sono mostrate le ultime rilevazioni dei sondaggi politici che evidenziano chi guadagna e chi perde consenso elettorale nel confronto tra i partiti guidati dai vari leader. Parliamo, quindi, di Giorgia Meloni (FdI), Matteo Salvini (Lega), Elly Schlein (Pd), Giuseppe Conte (M5S), Antonio Tajani...🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Sondaggi politici, Meloni in calo mentre il campo largo minaccia il centrodestra

Notizie correlate

Sondaggi politici, Meloni resta leader nonostante il calo: centrodestra ancora davanti al campo largoFratelli d’Italia resta il primo partito italiano e Giorgia Meloni continua a guidare il quadro politico, nonostante una fisiologica flessione nei...

Sondaggi politici, Meloni resiste ma il campo largo può superare il centrodestraGli ultimi sondaggi politici indicano al 28,2% il consenso di Fratelli d’Italia: il partito della premier Giorgia Meloni, rispetto all’ultima...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Sondaggi politici oggi: le ultime intenzioni di voto e clima d'opinione in Italia; Sondaggi politici, il governo non piace più agli italiani. Il campo largo vincerebbe le elezioni; Il campo largo ha superato il centrodestra nei sondaggi; Sondaggi politici oggi, Meloni in lieve calo mentre Schlein è stabile e Conte cresce di poco.

Sondaggi politici oggi, Meloni in lieve calo mentre Schlein è stabile e Conte cresce di pocoI sondaggi elettorali mostrano sostanziale stabilità: FdI in lieve flessione (-0,2%) e piccolo incremento per il M5S (+0,1%). Pd fermo ... quifinanza.it

Sondaggi politici 2026: Campo largo sopra Cdx, allarme Meloni | Trump a picco alle Midterm: 71% boccia MerzSondaggi politici in Italia e nel mondo: Trump e Merz in netta crisi, Meloni tiene ma il Campo largo sorpassa il Centrodestra. Ecco gli scenari ... ilsussidiario.net

Sondaggi politici: flessione generale per i partiti del centrodestra, crescono Pd e Avs - la Repubblica x.com

Sondaggi politici, dalle ultime rilevazioni la svolta: chi vincerebbe se si votasse oggi >> https://buff.ly/kFavnUA - facebook.com facebook