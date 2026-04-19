Sondaggi politici il 56% degli elettori del campo largo vuole Silvia Salis leader con le primarie
Un sondaggio condotto dall'istituto Piepoli ha rilevato che il 56% degli elettori del campo largo preferirebbe Silvia Salis come futura leader della coalizione. La stessa ricerca si concentra sulla scelta del candidato alla guida del centrosinistra in vista delle prossime elezioni politiche. La sindaca di Genova si distingue come figura più indicata per assumere questo ruolo tra gli elettori interpellati.
L'ultimo sondaggio condotto dall'istituto Piepoli si concentra sulla scelta del leader del centrosinistra, in vista delle prossime elezioni politiche: la sindaca di Genova Silvia Salis è indicata come leader della coalizione dal 56% degli elettori del campo largo.🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
Sondaggi politici, il campo largo in cerca di un leader: alle primarie Conte favorito su Schlein La fiducia in Giorgia Meloni resta bassa, ma dall’altra parte nel campo largo continua a regnare la confusione e a mancare un leader.
Sondaggi politici, chi vincerà le primarie del campo largo: Conte in vantaggio su SchleinIl referendum fa sentire i primi effetti nei sondaggi, ma il post-voto apre anche la partita nel campo largo.
Tutti gli aggiornamenti
Temi più discussi: Sondaggi politici, Schlein in testa in caso di primarie. Campo largo supera il centrodestra; Cosa dicono gli ultimi sondaggi sui partiti: frenano i big, Avs supera la Lega; Silvia Salis a quota 150mila: il boom che spaventa Elly Schlein | Libero Quotidiano.it; Elly Schlein, suicidio-primarie: umiliata da Conte, ecco il sondaggio | Libero Quotidiano.it.
Sondaggi politici, il 56% degli elettori del campo largo vuole Silvia Salis leader, con le primarieL’ultimo sondaggio condotto dall’istituto Piepoli si concentra sulla scelta del leader del centrosinistra, in vista delle prossime elezioni politiche: la sindaca di Genova Silvia Salis è indicata come ... fanpage.it
Sondaggi politici, Meloni resiste al 29% mentre l’effetto Salis divide il PdI sondaggi elettorali mostrano come FdI continui a reggere nonostante inciampi e scandali. A sinistra si valuta il fattore Silvia Salis ... quifinanza.it
La sindaca Silvia Salis pochi istanti prima della partenza della Mezza Maratona di Genova “Complimenti agli organizzatori, vent’anni vuol dire avere una struttura solida e credibile. E forza a tutte le persone che correranno oggi, sia i 13 che i 21 chilometr facebook
Gli attacchi a Silvia Salis, mai nel merito delle cose fatte e sempre solo sulle apparenze, mi ricordano quelli subiti da Elly Schlein dopo la vittoria alle primarie, fra armocromismo e non si capisce quando parla. Misoginia e arroganza da rispedire nuovamente al x.com