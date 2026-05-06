Secondo gli ultimi sondaggi, Fratelli d’Italia si attesta al 28,8%, registrando un calo rispetto ai mesi precedenti. Il Partito Democratico, invece, ha aumentato il suo consenso, riducendo le distanze rispetto alla destra. Questa variazione nei numeri solleva interrogativi sulla possibilità del Pd di superare la soglia critica del 22% e sui possibili effetti di questa flessione sulla maggioranza politica.

? Cosa scoprirai Come può il Pd superare la soglia critica del 22%?. Perché il calo di Fratelli d'Italia colpisce tutta la maggioranza?. Chi sta rubando voti alla Lega e a Forza Italia?. Quali strategie userà Meloni per fermare questa discesa costante?.? In Breve Forza Italia scende al 7,5% e la Lega cala al 6,1%. M5S registra una lieve flessione dello 0,1% attestandosi al 12,4%. Avs cresce al 6,9% superando la Lega e avvicinandosi a Forza Italia. Azione sale al 3,5% mentre Italia Viva raggiunge il 2,5%.? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). Il lieve crescita del PIL contrasta con la flessione dei consensi che segna la maggioranza.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sondaggi: cala FdI al 28,8%, il Pd accorcia le distanze

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