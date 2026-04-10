Sondaggi | campo largo in testa il Pd corre e accorcia le distanze
Le ultime rilevazioni elettorali condotte tra il 26 marzo e l’8 aprile indicano un testa a testa tra le principali forze politiche italiane. Il campo largo si conferma in testa rispetto al centrodestra, anche se la distanza si riduce. La media ponderata dei sondaggi nazionali mostra un equilibrio molto stretto tra i vari schieramenti, con il campo largo che mantiene un leggero vantaggio.
Le ultime rilevazioni elettorali basate sulla media ponderata dei sondaggi nazionali condotti tra il 26 marzo e l'8 aprile mostrano un equilibrio estremamente serrato tra le principali forze politiche italiane, con il campo largo che mantiene una posizione di vantaggio sul centrodestra. I dati indicano per la coalizione opposta un valore del 45,4%, superando di mezzo punto la compagine di maggioranza che si attesta al 44,9%, segnando un incremento dello 0,3% per quest'ultima. L'evoluzione delle . 🔗 Leggi su Ameve.eu
Sondaggi politici: il campo largo avanti di mezzo punto sul centrodestra che, però, accorcia la distanzaDopo la batosta referendaria incassata dalla maggioranza di Giorgia Meloni, il panorama politico italiano è in fermento.
Sondaggi politici, il campo largo non riesce a rimontare: in affanno Pd e M5sGli ultimi sondaggi confermano le difficoltà del campo largo: nonostante le destre siano in affanno, le opposizioni non ne approfittano.
Temi più discussi: Sondaggio, oggi vincerebbe il campo largo; Sondaggi politici, FdI perde due punti in un mese. Testa a testa centrodestra-campo largo; Gli ultimi sondaggi politici: FdI scende, il Pd sale. E il campo largo è a solo lo 0,2% dal centrodestra (considerando anche Vannacci); Ultimi sondaggi politici venerdì 10 aprile, oggi vincerebbe il campo largo: superato il centrodestra di Meloni.
Sondaggi politici: il campo largo avanti di mezzo punto sul centrodestra che, però, accorcia la distanzaLa Supermedia Agi/Youtrend dei sondaggi della settimana mostra che il campo largo è avanti con il 45,4%, seguito dal centrodestra al 44,9 ... lanotiziagiornale.it
Sondaggi politici, il Pd cresce e incalza FdI: il campo largo sorpassa un centrodestra in affannoIl Pd continua a salire e riduce la distanza da Fratelli d’Italia, mentre il partito guidato da Giorgia Meloni resta primo ma dà segnali di rallentamento nei ... thesocialpost.it
Fratelli d'Italia continua la sua lenta discesa. Secondo gli ultimi sondaggi di Eumetra, mandati in onda giovedì 9 aprile a Piazza Pulita, su La7, il partito della presidente del Consiglio Giorgia Meloni è sceso ancora, dello 0,5% rispetto alle ultime rilevazioni. Do - facebook.com facebook
Sondaggi politici, il campo largo avanti sul centrodestra. Cresce il Pd: ridotta la distanza con FdI x.com