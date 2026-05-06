Sonda a fibra ottica per la cura dei tumori | lo studio CNR
Una recente ricerca pubblicata sulla rivista Light: Science & Applications presenta uno studio condotto dal CNR sull’utilizzo di una sonda a fibra ottica per il trattamento dei tumori. La sperimentazione ha coinvolto test in laboratorio, evidenziando le potenzialità di questa tecnologia nel settore medico. La ricerca rappresenta un passo avanti nel campo delle terapie innovative, con l’obiettivo di migliorare le possibilità di cura per i pazienti affetti da tumore.
(Adnkronos) – Apparso sulla rivista Light: Science & Applications e frutto della collaborazione internazionale tra l'Istituto di Fisica Applicata "Nello Carrara" del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr-Ifac) e la Jinan University di Guangzhou, lo studio, descrive lo sviluppo di una sonda teranostica multifunzionale a fibra ottica progettata per intervenire sui tumori solidi direttamente all'interno dell'organismo.. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Tumori, svolta fibra ottica: sonda intelligente individua e cura il cancro
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Da una collaborazione #Italia- #Cina nasce un’innovativa sonda teranostica multifunzionale a fibra ottica per il trattamento di #tumori solidi all’interno dell’organismo. Lo studio è coordinato per l’Italia dal #Cnr_IIfac Tutti i dettagli su cnr.it/it/comunicato-… @jn x.com