Cancro la scoperta sui tumori dei gatti | lo studio e le nuove speranze

Il cancro ha colpito anche i gatti, diventando una delle cause principali di malattia tra gli animali domestici. Uno studio recente ha identificato specifici tumori che si sviluppano più frequentemente nei felini, come i carcinomi ai tessuti molli. La ricerca, condotta su un ampio numero di esemplari, ha permesso di scoprire alcune mutazioni genetiche legate alla malattia. Questi risultati potrebbero aprire nuove strade per diagnosi più precoci e terapie mirate, offrendo speranze ai proprietari di gatti malati. La scoperta fa riflettere sull’importanza di monitorare la salute dei nostri amici a quattro zampe.

(Adnkronos) – Non solo un big killer per l’uomo. Il cancro è una delle principali cause di malattia e morte anche nei gatti. Eppure è un aspetto ancora relativamente inesplorato. Grazie a un nuovo studio pubblicato sulla rivista ‘Science’, però, ora la genetica dei tumori felini non è più una ‘scatola nera’. Un team di ricercatori ha sequenziato e mappato i geni cancerogeni in quasi 500 (493) campioni provenienti da 13 diversi tipi di cancro felino. Gli scienziati hanno analizzato parallelamente anche il tessuto di controllo sano, ottenendo un quadro più chiaro dell’oncogenoma felino e confrontando i geni con mutazioni cancerogene note negli esseri umani. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

