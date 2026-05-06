Solo l’Europa tutela davvero il nostro Paese

Lunedì in Armenia si è tenuto un vertice della Comunità politica europea, un evento che ha attirato molta attenzione mediatica e politica. L’incontro ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti europei e, per la prima volta, anche del Canada. L’evento, organizzato nel 2022 da un leader europeo, ha rappresentato un momento di confronto tra diversi Paesi, con una copertura che ha superato le consuete aspettative per questa tipologia di incontri.

Roma, 6 maggio 2026 – Poche volte un vertice della Comunità politica europea aveva ottenuto l’eco mediatica e la centralità politica che si è registrata lunedì in Armenia, quando al summit dell’organismo internazionale voluto nel 2022 da Macron ha partecipato addirittura anche il Canada. Il vertice di Yerevan ha ricordato quelle partite di calcio in cui qualcuno sfida “il resto del mondo”. Stavolta a incontrarsi era “il resto del mondo (occidentale)” che non è Trump. Segno che le picconate trumpiane al concetto di “ Occidente ” fatto di multilateralismo, predominio dello stato di diritto sulla forza, democrazie fondate sul bilanciamento dei...🔗 Leggi su Quotidiano.net L'EUROPA deve essere SMANTELLATA:il PIANO Diabolico di TRUMP sulla Groenlandia Notizie correlate Leggi anche: Congedo parentale, Italia e Europa a confronto: ecco perché il nostro Paese è ancora indietro Tre persone morte in un solo giorno. “Profondo dolore, hanno fatto la storia del nostro paese”Cantagallo (Prato), 9 marzo 2026 – Una giornata di profondo cordoglio per la comunità di Cantagallo. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Solo sì è sì: il Parlamento UE approva la risoluzione per una legge comune sullo stupro; Possibile soluzione giurisprudenziale dell’annosa questione della tutela dei migranti climatici; UE, la Commissione raccomanda l’app per la tutela dei minori online. Cresce lo scetticismo dei Governi; Il governo canta vittoria troppo presto sul modello Albania. L'Europa e il paradosso dei diritti, quando meno burocrazia (in campo AI) fa rima con meno tuteleIl Digital Omnibus punta ad aggiornare l’AI Act con una serie di semplificazioni che rischia di indebolire le tutele dei cittadini (a vantaggio delle big tech). A che punto siamo nel tira e molla tra ... wired.it L'Europa arriva solo ora. Sono anni che la Lega propone queste soluzioniQuesto provvedimento consentirà di governare in maniera chiara e decisa il fenomeno migratorio. Fa riflettere che in Europa siano arrivati alle conclusioni che la Lega auspica e propone da anni. ilgiornale.it Dai Parlamenti nazionali, riuniti in questi giorni a Copenaghen, uno stimolo all’Europa: tutela della sicurezza, lotta alle minacce ibride e meno burocrazia. - facebook.com facebook Mentre l'innovazione corre, l'Europa si interroga su come bilanciare lo sviluppo tecnologico con la tutela dei diritti fondamentali. #EU #AIRegulation #DirittiDigitali #Privacy x.com