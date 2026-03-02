Congedo parentale Italia e Europa a confronto | ecco perché il nostro Paese è ancora indietro

In Italia, la maggioranza ha bloccato la proposta di estendere il congedo parentale a quattro mesi per i padri e di aumentare l’indennità al 100 per cento per tre mesi, da usare entro i primi sei anni di vita del bambino. Questa decisione riguarda le modalità di congedo parentale e l’importo dell’indennità, mentre in altri Paesi europei si adottano regole diverse.

Congedo parentale: retribuzioni basse e pochi giorni ai padri. Così l’Italia resta sotto i minimi europei nella condivisione della cura La maggioranza ha fermato la proposta di quattro mesi di congedo parentale paritario per i padri e l’aumento dell’indennità al 100 per cento per tre mesi da utilizzare entro i primi sei anni di vita del bambino. La Ragioneria generale dello Stato ha sollevato obiezioni sui costi prima ancora dell’esame parlamentare. Il risultato è che l’Italia resta ancorata a un impianto che, sulla carta, consente la condivisione, nella pratica continua a scaricare la cura sulle madri. In Italia il congedo di maternità obbligatorio dura cinque mesi, con indennità di norma pari all’80 per cento della retribuzione. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

