tre persone morte in un solo giorno profondo dolore hanno fatto la storia del nostro paese

Nella giornata del 9 marzo 2026 a Cantagallo, in provincia di Prato, si sono verificati tre decessi che hanno sconvolto la comunità locale. In poche ore, il territorio ha perso tre cittadini conosciuti per il loro impegno nel lavoro e il legame con le tradizioni della Val di Bisenzio. La notizia ha suscitato grande dolore tra gli abitanti e i rappresentanti del paese.

Cantagallo (Prato), 9 marzo 2026 – Una giornata di profondo cordoglio per la comunità di Cantagallo. Nel giro di sole ventiquattro ore, il territorio perde tre dei suoi cittadini più rappresentativi, simboli di laboriosità, tradizione e attaccamento alle radici della Val di Bisenzio. Si sono spenti Rosa Marzoppi, fondatrice della storica pasticceria Ciolini, Giraldo Giraldi (conosciuto come "Il Moro"), stimato artigiano e decano della frazione di Castello, e Romano Giraldi, figura chiave per la vita sociale del paese e custode della tradizione legata al Mulino Giraldi. Il sindaco Guglielmo Bongiorno, a nome di tutta l’amministrazione comunale, ha voluto esprimere la propria vicinanza alle famiglie colpite. 🔗 Leggi su Lanazione.it

