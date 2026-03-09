Tre persone morte in un solo giorno Profondo dolore hanno fatto la storia del nostro paese

Da lanazione.it 9 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata del 9 marzo 2026 a Cantagallo, in provincia di Prato, si sono verificati tre decessi che hanno sconvolto la comunità locale. In poche ore, il territorio ha perso tre cittadini conosciuti per il loro impegno nel lavoro e il legame con le tradizioni della Val di Bisenzio. La notizia ha suscitato grande dolore tra gli abitanti e i rappresentanti del paese.

Cantagallo (Prato), 9 marzo 2026 – Una giornata di profondo cordoglio per la comunità di Cantagallo. Nel giro di sole ventiquattro ore, il territorio perde tre dei suoi cittadini più rappresentativi, simboli di laboriosità, tradizione e attaccamento alle radici della Val di Bisenzio. Si sono spenti Rosa Marzoppi, fondatrice della storica pasticceria Ciolini, Giraldo Giraldi (conosciuto come "Il Moro"), stimato artigiano e decano della frazione di Castello, e Romano Giraldi, figura chiave per la vita sociale del paese e custode della tradizione legata al Mulino Giraldi. Il sindaco Guglielmo Bongiorno, a nome di tutta l’amministrazione comunale, ha voluto esprimere la propria vicinanza alle famiglie colpite. 🔗 Leggi su Lanazione.it

tre persone morte in un solo giorno profondo dolore hanno fatto la storia del nostro paese
© Lanazione.it - Tre persone morte in un solo giorno. “Profondo dolore, hanno fatto la storia del nostro paese”

Articoli correlati

Leggi anche: Paolo Mendico, il dolore dei genitori: «Preside sospesa solo per tre giorni, davvero nostro figlio valeva così poco? La nostra vita è un inferno»

Trapianto Napoli, Rubano: “Profondo dolore per morte bimbo, accertare eventuali responsabilità”“In un momento di dolore profondo per la tragica scomparsa del piccolo Domenico, il dovere delle istituzioni è quello di pretendere verità e...

She Pretended to Love Him—No One Expected the Untouchable Billionaire Would Beg Her Not to Leave

Video She Pretended to Love Him—No One Expected the Untouchable Billionaire Would Beg Her Not to Leave

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Tre persone

Temi più discussi: Roma, auto non si ferma a controllo polizia e in fuga provoca incidente: 3 morti; Roma, ladri in fuga con un'auto invadono la corsia opposta e travolgono un'altra vettura in via Collatina. Sterminata una famiglia: tre morti; Roma, ladri in fuga da polizia causano incidente stradale: tre morti; Non si fermano al posto di blocco e travolgono un'altra auto, famiglia sterminata a Roma.

tre persone morte inRoma: inseguimento dopo il mancato stop all’atl/ Dopo la fuga, l’incidente: morte tre personeRoma, non si fermano all'alt della Polizia e provocano un incidente: morte tre persone in un violento impatto dopo l'inseguimento ... ilsussidiario.net

Strage sulla strada, non si fermano ad alt, investono auto e uccidono tre personeNon si sono fermati a un controllo della Polizia e mentre fuggivano hanno provocato un incidente in cui sono morte tre persone. E' accaduto a Roma, in via Collatina nella zona del Quarticciolo. L'auto ... zoom24.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.