Solo l’1,58% ce la farà | oltre 5mila domande per 80 posti da operatore socio-sanitario all' Asl Caserta
A Caserta sono arrivate 5.076 domande per 80 posti di operatore socio-sanitario messi a concorso dall’azienda sanitaria. La selezione si preannuncia molto difficile, considerando che solo l’1,58% dei candidati, ovvero circa 80 persone, potrà ottenere l’impiego. La procedura riguarda un numero di domande molto superiore ai posti disponibili, rendendo il percorso di selezione particolarmente competitivo.
Una selezione che si preannuncia tra le più competitive degli ultimi anni: sono ben 5.076 le domande presentate per l’avviso pubblico finalizzato all’assunzione di 80 Operatori Socio-Sanitari (OSS) all'Asl di Caserta. Tradotto in numeri, significa che solo l’1,58% dei candidati riuscirà ad.🔗 Leggi su Casertanews.it
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