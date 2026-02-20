Napoli abusi su minore | operatore socio-sanitario arrestato

A Napoli, un operatore socio-sanitario è stato arrestato per aver abusato di una bambina. Le forze dell’ordine hanno eseguito l’arresto dopo aver raccolto prove di abusi ripetuti sulla minore, che frequentava la struttura dove lavorava l’uomo. La bambina, di appena dieci anni, ha raccontato quanto subito, portando gli investigatori a intervenire subito. L’uomo si trova ora in cella in attesa di processo. La vicenda ha scosso la comunità locale, che si chiede come sia potuto succedere.

Napoli, arresto per abusi su minore: operatore socio-sanitario sotto inchiesta. Un operatore socio-sanitario è stato arrestato a Napoli con l’accusa di violenza sessuale pluriaggravata su una minore. L’arresto, eseguito dai Carabinieri di Monte di Procida, è il risultato di un’indagine avviata a seguito della denuncia della vittima, che ha raccontato di abusi subiti durante un periodo di degenza in una struttura sanitaria. La vicenda getta un’ombra sulla sicurezza dei pazienti vulnerabili e riapre il dibattito sulla necessità di controlli più rigorosi all’interno delle strutture sanitarie. L’indagine e il provvedimento cautelare.🔗 Leggi su Ameve.eu Leggi anche: Violenza sessuale su minore, i carabinieri arrestano operatore socio-sanitario Leggi anche: Violenza sessuale su una minorenne ricoverata, arrestato operatore socio sanitario a Pozzuoli Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Ripetute violenze sessuali su minore ricoverata, operatore sociosanitario in manette; Napoli, abusa di una minore ricoverata: operatore sanitario arrestato; Napoli: Carabinieri arrestano operatore per abusi su minore - prove digitali decisive; Monte di Procida, violenza sessuale su una degente minore: arrestato operatore sociosanitario. Napoli, abusa di una minore ricoverata. operatore sanitario arrestatoLe indagini sono partite dalla denuncia della vittima che ha riferito una serie di abusi subiti nel periodo di degenza presso una struttura sanitaria ... tg24.sky.it Napoli, operatore sociosanitario abusa di una minore ricoverata: arrestato(Adnkronos) - Avrebbe abusato di una minore ricoverata in una struttura di Pozzuoli, per questo un operatore sociosanitario è stato arrestato dai carabinieri. vicenzareport.it Picchiato perché dice no agli abusi, agguato al Policlinico di Napoli. Borrelli: ‘Fatti gravissimi, accertamenti immediati” Un grave episodio di violenza sarebbe avvenuto all’interno del Policlinico di Napoli, dove un lavoratore addetto alle pulizie, in servizio da cir - facebook.com facebook