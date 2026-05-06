Solo il 40% dei guadagni resta in tasca | le creator di OnlyFans contro la tassa etica Ecco su quali contenuti si applica

Le creator di OnlyFans hanno espresso preoccupazione riguardo alla tassa etica, che riduce significativamente i guadagni netti. Secondo alcune di loro, solo circa il 40% dei ricavi rimane effettivamente nelle loro mani dopo le trattenute. Caterina Camesasca, nota come Brisen, ha commentato come questa tassa influisca sui proventi derivanti dai contenuti pubblicati sulla piattaforma. La discussione si concentra sui tipi di contenuti soggetti a questa imposizione.

«Alla fine non rimane quasi nulla». Così Caterina Camesasca, conosciuta come Brisen su OnlyFans, descrive l’impatto della cosiddetta tassa etica. Un’imposta che negli ultimi mesi è tornata al centro del dibattito dopo un chiarimento dell’agenzia delle Entrate. Si tratta di un’imposta addizionale del 25% che si applica ai redditi derivanti dalla produzione e distribuzione di contenuti pornografici e che si somma alla tassazione ordinaria. Ma quali sono i contenuti ritenuti “porno”? La tassa si applica solo alle immagini e ai video di rapporti sessuali a due, non ai contenuti più o meno ammiccanti in cui le creator sono ritratte da sole. Come si calcola la tassa.🔗 Leggi su Open.online

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