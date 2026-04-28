A Milano, circa seimila persone sono iscritte a piattaforme come OnlyFans, superando il numero di utenti di Roma e posizionandosi come la terza città al mondo per spesa in questo settore. Tra gli utenti, c’è chi ha annunciato di voler aprire un proprio profilo, citando come esempio un commento di una creatrice che spera di trovare un sostegno economico attraverso questa attività. La presenza di creator e di spese in crescita è evidente nella capitale economica italiana.

e Marianna Vazzana "Mi apro un OnlyFans, vedrete che il lavoro non dovrò più cercar. Un semplice piedino molto ricca mi farà". Cantano Tania Occhionero e Lodovica Comello su “Zelig On“ per raccontare come le principesse di oggi sbarcherebbero il lunario e riderci su. Favole? Ma quante sono queste principesse e quanti sono questi principi? Ci sono sportivi che si affacciano su OnlyFans e, senza mettersi a nudo, dispensano segreti per gli allenamenti (dal tennis al triathlon), anche per autofinanziarsi. Ma il core-business resta quello lì: contenuti per adulti, sessualmente espliciti. C’è chi riesce a viverci davvero, fatturando cifre da capogiro (pochissimi, lo 0,1% ipotizza qualcuno) e chi ci prova ma resta lì, a galleggiare sulla piattaforma (e sono tanti).🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La Milano dei creator (a luci rosse). In seimila su OnlyFans, più di Roma. È la terza città al mondo per spesa

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