Creator in Italia | ecco la realtà dei guadagni tra miti e cifre reali

In Italia ci sono circa 40mila creator attivi, con un guadagno medio annuo di circa 24.000 euro. La maggior parte di questi professionisti, il 74%, sono nano e micro influencer con un alto livello di interazione con il pubblico. Questi numeri mostrano come il settore dei creator sia molto diffuso, anche se i guadagni variano molto a seconda della dimensione e della visibilità dei singoli professionisti.

? Cosa sapere In Italia operano 40mila creator con un fatturato medio annuo di 24.038 euro.. Il 74% del mercato è dominato da nano e micro influencer con alta interazione.. Circa 40mila professionisti digitali operano oggi in Italia con entrate medie che si aggirano sui 2 mila euro mensili, smentendo i miti di ricchezze improvvise e vite da sogno tra resort di lusso. Un’analisi incrociata condotta da Fiscozen e dalla piattaforma Kolsquare delinea un molto diverso dalle immagini patinate dei social. La fotografia scatta su un settore che, pur essendo in espansione, mostra una struttura economica ancora acerba e frammentata. Il numero di creatori registrati riflette solo chi ha scelto di regolarizzare la propria posizione tramite il nuovo codice Ateco, lasciando fuori dal conteggio le grandi celebrità che dominano la scena pubblica.🔗 Leggi su Ameve.eu

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