Spaccatura nel Psi la sezione di Arezzo sta con Ceccarelli

Nel Psi di Arezzo si registra una divisione interna: la sezione locale ha deciso di sostenere la candidatura di Ceccarelli, mentre il simbolo del partito non comparirà in nessuna delle liste in corsa. La segreteria provinciale, guidata da Antonio Segreti, aveva già inviato una comunicazione ufficiale a favore di Valentina Sileno, capolista di Scelgo Arezzo, la lista principale alle elezioni. La situazione ha generato tensioni tra i membri del partito nel territorio.

Il simbolo non apparirà in nessun schieramento. Ma il Psi aretino è comunque in subbuglio. Alcune settimane fa la segreteria provinciale guidata da Antonio Segreti aveva diramano la nota ufficiale prendendo posizione a sostegno di Valentina Sileno, la capolista di Scelgo Arezzo, la lista madre.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate La spaccatura. Opposizioni a tre voci. Il Pd sta con M5s e AvsDov’è Giorgia Meloni? È la domanda (e l’accusa) che le opposizioni lanciano in aula, sia alla Camera che al Senato, nel giorno delle comunicazioni... Evento GD ad Arezzo, Giulio Fiorelli: «Con Ceccarelli c’è voglia di costruire»Sabato 11 si è tenuto ad Arezzo l’evento “Restiamo, Cambiamo, Contiamo!” organizzato dai Giovani Democratici della Provincia di Arezzo.