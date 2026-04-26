Lunedì 27 aprile alle 18 si terrà la presentazione di Arezzo Partecipa, una lista a sostegno del candidato sindaco. L'evento si svolgerà presso il Point Elettorale in piazza San.

Arezzo, 26 aprile 2026 – , ore 18 Point Elettorale piazza S.Michele - Arezzo Sarà presentata domani, lunedì 27 aprile, la lista Arezzo Partecipa – Ceccarelli Sindaco. L’appuntamento è alle ore 18 presso il Point Elettorale di piazza San Michele, nel cuore della città. Un momento pubblico aperto alla cittadinanza per conoscere da vicino le persone che hanno scelto di candidarsi, portando idee, esperienze e un forte radicamento nel tessuto sociale aretino. La lista nasce con l’obiettivo di rafforzare un progetto politico fondato su partecipazione, ascolto e attenzione concreta ai bisogni della comunità, valorizzando competenze e sensibilità diverse.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Arezzo Partecipa: lunedì 27 aprile la presentazione della lista a sostegno di Ceccarelli Sindaco

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