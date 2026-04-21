Gli Internazionali d'Italia si svolgono quest'anno con la copertura esclusiva di Sky, che trasmette l'evento attraverso i propri canali. La trasmissione è visibile anche in chiaro su Tv8, mentre Rai e Mediaset non hanno accesso ai diritti di diffusione del torneo romano. La televisione a pagamento mantiene così il monopolio sulla trasmissione completa dell'evento, lasciando fuori le reti pubbliche.

Svolta sulla copertura televisiva degli Internazionali d’Italia. Dopo il mancato rinnovo dell’accordo con la Rai, che fino all’anno scorso trasmetteva una finestra in chiaro del principale torneo di tennis del Paese, Sky ha deciso di tenere la titolarità esclusiva dei diritti tv, aprendo la finestra free sul proprio canale generalista Tv8. Niente più Rai, quindi, né sbocco su Mediaset, che aveva mostrato un interesse avendo già strappato alla tv di Stato lo slot in chiaro delle Atp Finals di Torino. Gli Internazionali 2026, da mercoledì 6 maggio fino alla finale del 17, saranno interamente offerti dal broadcaster del gruppo Comcast: tutte le partite in pay su Sky Sport e un match al giorno in chiaro su Tv8.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Gli Internazionali d'Italia sono un'esclusiva Sky, finestra in chiaro su Tv8

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