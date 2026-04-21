Sky ha deciso di non cedere i diritti in chiaro degli Internazionali d’Italia, puntando invece su Tv8. Questa scelta lascia la Rai senza la trasmissione in chiaro della manifestazione, arrivata all’83ª edizione. La Rai aveva già perso i diritti delle ATP Finals a favore di Mediaset, e ora si trova senza la possibilità di trasmettere in modo gratuito anche questa importante competizione tennistica.

Perse le ATP Finals a vantaggio di Mediaset, la Rai si vede privare anche degli Internazionali d’Italia, giunti all’83° edizione. Sky ha infatti deciso di tenere per sé l’atteso torneo di tennis, di scena a Roma nelle prime due settimane di maggio. Fiutato il grande interesse del pubblico per Sinner e Co., la pay TV ha snobbato possibili partner, puntando sul proprio canale free to air Tv8 per la messa in onda in chiaro. Da mercoledì 6 maggio, quindi, tutte le partite degli Internazionali d’Italia 2026 saranno sui canali Sky Sport, con una novità: una partita al giorno del torneo maschile sulla terra rossa di Roma sarà in diretta in chiaro anche su Tv8.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Internazionali d’Italia, Sky non cede i diritti in chiaro e punta su Tv8. Nuova beffa per la Rai

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