La Formula 1 non torna in chiaro sulla RAI | i diritti TV restano a Sky fino al 2032

La partnership tra Sky e la Formula 1 è stata rinnovata con un accordo che durerà fino al 2032. In Italia, i diritti televisivi rimarranno esclusivi di Sky, che continuerà a trasmettere le gare senza condividerle con altre emittenti. La decisione significa che la Formula 1 non tornerà sulla Rai in chiaro, mantenendo così la copertura solo attraverso la piattaforma satellitare.

Sky e Formula 1 hanno annunciato l'estensione pluriennale della loro partnership: in Italia Sky manterrà i diritti esclusivi del Mondiale fino al 2032. Tutte le sessioni, le qualifiche, le Sprint e i Gran Premi continueranno a essere trasmessi su Sky e NOW, con alcuni GP live anche in chiaro su TV8. Si chiude così, almeno per i prossimi anni, l'ipotesi di un ritorno stabile della F1 sulla Rai.🔗 Leggi su Fanpage.it

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