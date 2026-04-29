Due persone sono sotto processo per aver ucciso un uomo e aver aggredito una donna durante un episodio avvenuto in una località italiana. La pubblica accusa ha chiesto l’ergastolo con isolamento diurno per due mesi per uno dei imputati, mentre sono stati richiesti anche risarcimenti di oltre un milione di euro. La vicenda si è svolta nella giornata del 29 aprile 2026, davanti alla corte di assise.

Ascoli, 29 aprile 2026 – Ergastolo con isolamento diurno per due mesi: è la pena richiesta dal procuratore capo di Ascoli, Umberto Monti, per Claudio Funari, 42 anni, imputato davanti alla Corte d’Assise di Macerata per l’omicidio di Renzo Paradisi e il tentato omicidio della moglie Maria Antonietta Giacomozzi. I reati contestati a Funari. I fatti risalgono alla sera del 23 dicembre 2024, quando la coppia fu aggredita nel capannone di Comunanza dove viveva provvisoriamente. A carico di Funari sono contestate anche le lesioni gravi ai danni della Giacomozzi, la violenza privata – per averle impedito di chiedere aiuto – e il tentato incendio doloso per aver cercato di appiccare il fuoco all’abitazione.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Uccise il marito e aggredì la moglie: chiesti ergastolo per Funari e risarcimento di oltre 1 milione

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