Il 1° agosto 2026 rappresenta una data importante per il Napoli, legata al centenario del club. In vista di questo evento, la società ha scelto l’allenatore che ritiene più adatto ad affrontare questa ricorrenza, confermando la sua posizione in panchina. La decisione è stata comunicata ufficialmente e si inserisce nel progetto di preparare la squadra per questa tappa speciale. Il tecnico ha già iniziato a pianificare le prossime mosse in vista di questa celebrazione.

C’è un appuntamento che pesa più di tutti nella testa di Aurelio De Laurentiis: il 1° agosto 2026, il centenario del Napoli, secondo Modugno a Sky Sport “ il presidente De Laurentiis che ha in Antonio Conte il suo allenatore ideale per il centenario, ma ualche profilo comincia a tracciarlo, un profilo alternativo”. Conte e De Laurentiis: l’incontro che decide tutto. Le parole di Modugno raccontano una stagione che è stata tutto tranne che lineare: “ Ci sono dei momenti e delle partite che diventano un po’ simboliche e degli avversari. Era novembre quando Conte disse “Non voglio accompagnare il morto”. Il morto invece poi è di fatti in Champions, manca solo l’aritmetica, la certificazione.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Sky, Conte è l’allenatore ideale per il centenario del Napoli

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