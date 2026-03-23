Tra Chivu, Allegri e Conte, Conte è il miglior allenatore in queste situazioni (Sky Sport) A Sky Sport si discute ovviamente della lotta scudetto che si è riaperta, con l’Inter che ha sei punti di vantaggio sul Milan e sette sul Napoli a otto giornate dalla fine del campionato. Alla prossima – dopo la pausa per la Nazionale – si giocheranno Inter-Roma e Napoli-Milan. Nello studio di Sky Sport ne discutono i giornalisti Leo Di Bello e Riccardo Gentile. Di Bello: “Non è detto che chi sta dietro le vincerà tutte”. Gentile: “Il Napoli ha un calendario migliore, Napoli-Milan è un po’ la partita della verità, è un po’ per la serie “fuori i secondi”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Dei tre, Conte è il miglior allenatore in queste situazioni (Sky Sport)

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