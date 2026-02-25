Il fuorionda virale di Laura Pausini che ha scatenato meme e ironia | ecco cosa ha detto veramente

La prima serata del Festival di Sanremo 2026 ha registrato un piccolo “ giallo ” social che ha subito catturato l’attenzione degli utenti. Durante l’esibizione di Sal Da Vinci, mentre Carlo Conti e Laura Pausini conducevano la serata con grande professionalità, il microfono della cantante è rimasto acceso e una frase pronunciata di sfuggita ha scatenato un vero dibattito online. Molti spettatori hanno creduto di aver sentito Pausini dire “Lui si droga? ”, scatenando ironia, meme e commenti su X, con utenti pronti a lanciare il primo “ gate ” della kermesse. In realtà, dopo un’attenta analisi, la frase corretta era “ Hai visto che roba? ”, svelando così un malinteso che ha dato vita a una piccola curiosità virale senza alcuna reale gaffe. sto ancora pensando al "ma lui si droga" di laura pausini se fosse riferito a sal da vinci o al narcotrafficante turco DOBBIAMO INDAGARE pic. 🔗 Leggi su Screenworld.it

