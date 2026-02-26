Che cavolo stai dicendo Willis? che cosa significa la frase che Laura Pausini ha detto a Carlo Conti sul palco di Sanremo

“Che cavolo stai dicendo Willis?“. Questa è la frase che Laura Pausini ha pronunciato rivolgendosi a Carlo Conti durante la seconda puntata del Festival di Sanremo. Un’uscita che a molti è apparsa un nonsense, ma che in realtà è una citazione televisiva. Al termine della gara tra i giovani, quando è arrivato il momento di aprire il televoto per i Big, Pausini ha interrotto il conduttore per chiedergli il permesso di pronunciare l’iconico lancio: “Via al televoto”. “Vai, cantando”, ha risposto Conti, ma Pausini ha puntualizzato: “Eh no, bisogna fare i seri adesso, i cantanti sono altri”. “Ah non canti stasera?” l’ha stuzzicata il padrone di casa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

