Questa mattina ai Giardini della Biennale di Venezia si è svolto un sit-in organizzato da Pussy Riot e Femen per manifestare contro l'apertura del padiglione russo. Durante l'azione, alcune attiviste hanno acceso fumogeni e esposto slogan contro il governo russo, attirando l'attenzione dei presenti. La protesta ha coinvolto diverse persone e si è svolta in modo pacifico, con un messaggio chiaro rivolto alla manifestazione artistica.

Venezia, 6 maggio 2026 - Blitz delle Pussy Riot questa mattina ai Giardini della Biennale di Venezia per protestare contro l'apertura del padiglione russo. Insieme alle attiviste russe anti-Putin qualche centinaio di manifestanti aderenti a gruppi e movimenti vicini ai dissidenti russi che si battono contro la repressione culturale. Oltre a gridare slogan contro Putin e il suo regime, i manifestanti hanno lanciato fumogeni con i colori della bandiera ucraina. La manifestazione - a quanto apprende l'Adnkronos - non avrebbe causato danni. Le Pussy Riot hanno guidato la protesta insieme alle Femen: una vebtina di persone si sono riunite in un...🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Biennale, Pussy Riot e Femen insieme per un sit in al padiglione russo. Fumogeni e slogan contro Mosca

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la Repubblica. . Disobbedire disobbedire. Il sangue è l'arte della Russia. Le Pussy Riot irrompono alla Biennale di Venezia con una protesta inscenata davanti al Padiglione di Mosca, l'ambasciatore russo asserragliato dentro. Fumogeni rosa come i cappucci - facebook.com facebook

La leader delle Pussy Riot, Nadya Tolokonnikova, è arrivata al padiglione ceco della Biennale di Venezia, a pochi passi dal padiglione russo. Del nostro inviato Dario Pappalardo x.com