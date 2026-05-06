Dopo il terremoto che ha colpito il Friuli cinquant’anni fa, si sono susseguite varie manifestazioni per commemorare l’evento. La premier ha espresso gratitudine per le iniziative organizzate, ricordando il rogo dell’inferno che, mezzo secolo fa, provocò la morte di circa mille persone, distrusse molte città e borghi, e segnò profondamente la territorio. Il discorso ha sottolineato come il dolore e la paura siano stati momentanei, lasciando spazio all’orgoglio.

“Voglio ringraziare di cuore per questa iniziativa. Cinquant’anni fa un rogo di inferno attraversava questa terra meravigliosa, una calamità dalla forza mai vista prima fermò la vita di quasi mille persone, distrusse città e borghi. In molti pensarono che dalle viscere delle montagne si fosse risvegliato l’Orcolat e poi alla furia di quella scossa seguirono un silenzio e un buio irreali. Il tempo della paura e del dolore fu breve, perché ci fu un altro sentimento che immediatamente si fece largo, l’orgoglio dell’appartenenza, della volontà, della determinazione”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione del Consiglio regionale straordinario del Friuli Venezia Giulia a Gemona, in provincia di Udine, a 50 anni dal sisma in Friuli del 6 maggio 1976.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sisma Friuli, Meloni: "Tempo paura e dolore breve, poi largo a orgoglio"

Meloni: Il Friuli trasformò la tragedia del sisma in un modello di ricostruzione

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