Il presidente della Repubblica e il presidente del Consiglio sono stati in Friuli Venezia Giulia per commemorare i 50 anni dal terremoto del 1976. Durante l’incontro, hanno visitato alcune zone colpite e partecipato a eventi pubblici dedicati a quell’evento. Il discorso si è concentrato sulla capacità delle comunità locali di ricostruire e affrontare le conseguenze del sisma. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata riguardo ad altre questioni.

AGI - "Le popolazioni" duramente colpite dal terremoto del '76 in Friuli Venezia Giulia "seppero opporre determinazione e grande energia" ai tragici eventi, "la volontà di una vita che ricomincia attingendo dalla cultura e dal carattere friulani: viene da pensare che il concetto di resilienza trovi qui la sua origine". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo a Gemona alla cerimonia in occasione del 50mo anniversario del sisma. A 50 anni dal terremoto che ha colpito il Friuli Venezia Giulia oggi "non stiamo facendo memoria" perché si tratta di "un evento che ha segnato la storia di questi territori e di queste comunità e dell'intera Italia", ha detto Mattarella, intervenendo a Gemona in occasione delle cerimonie per l'anniversario del sisma del '76.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Mattarella e Meloni in Friuli a 50 anni dal sisma: "Qui nasce il concetto di resilienza"

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