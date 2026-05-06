Sisma Friuli Meloni | Protezione civile italiana punto riferimento internazionale

In seguito al sisma che ha colpito il Friuli, il governo italiano ha sottolineato come l’intervento della Protezione civile abbia contribuito a rafforzare il sistema nazionale di gestione delle emergenze. Durante un intervento pubblico, un rappresentante ha affermato che le strutture e le procedure adottate in questa occasione hanno consolidato un modello che ora viene riconosciuto anche a livello internazionale. La protezione civile italiana si è così stabilita come un punto di riferimento nel settore.

In occasione del sisma in Friuli si sono “gettate le basi del sistema italiano di Protezione civile che conosciamo oggi, di cui tutti andiamo fieri, che è all’avanguardia” ed “è diventato oggi un punto di riferimento a livello internazionale”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione del Consiglio regionale straordinario del Friuli Venezia Giulia a Gemona, in provincia di Udine, a 50 anni dal sisma in Friuli del 6 maggio 1976. Trump, Parolin: “Parole su Iran non corrette. Papa fa il Papa, un po’ strani questi attacchi” New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Sisma Friuli, Meloni: "Protezione civile italiana punto riferimento internazionale" Meloni: Il Friuli trasformò la tragedia del sisma in un modello di ricostruzione Notizie correlate Friuli 1976: quel sisma che cambiò per sempre la sismologia italiana? Cosa scoprirai Come ha fatto la rotazione della placca adriatica a scatenare il sisma? Perché le scosse di settembre furono meno letali della... Maxi esercitazione anti-sisma. Protezione Civile e Asl testano il piano di emergenzaMASSA MARITTIMA Mettere alla prova la macchina dei soccorsi e formare le nuove generazioni sulla gestione delle grandi emergenze. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Modello Friuli: l'identità di un popolo che non si è arreso; Il Friuli si ferma: cinquant’anni dopo, il cuore della rinascita batte a Gemona; Calcio: Udinese, commemorazione sisma Friuli prima di match con Torino; Terremoto del Friuli, 50 anni fa la tragedia: arrivano Mattarella e Meloni. Le Frecce Tricolori e il programma delle celebrazioni. Sisma Friuli, Meloni: Protezione civile italiana punto riferimento internazionaleIn occasione del sisma in Friuli si sono gettate le basi del sistema italiano di Protezione civile che conosciamo oggi, di cui tutti andiamo fieri, che è ... lapresse.it Sisma Friuli, Meloni Modello ricostruzione migliore che Italia abbia mai vistoGEMONA DEL FRIULI (ITALPRESS) – Dopo la scossa del 6 maggio 1976 il tempo della paura e del dolore durò poco e fu breve, perchè si ... iltempo.it Gigi Di Meo. . Meloni: "Il Friuli trasformò la tragedia del sisma in un modello di ricostruzione". La presidente del Consiglio: "Protezione civile punto di riferimento internazionale, è nata qui" Dopo il sisma del 1976, i friulani "riuscirono a trasformare una tragedia i - facebook.com facebook Sisma #Friuli, #Mattarella: la tenacia della comunità ha prevalso su distruzione x.com